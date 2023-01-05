В США заявили, что европейцы открыли глаза на украинский конфликт Правозащитник Барака: европейцы осознали, что их втянули в конфликт с Россией намеренно

Фото: Nicolas Landemard / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака на своей странице в Twitter заявил, что заявление внука Шарля де Голля о «заговоре» Запада против Москвы демонстрирует истинные настроения европейцев, которые поняли, что их специально втянули в вооруженный конфликт с Россией. Он добавил, что Запад с помощью информационных агентств продолжает продвигать антироссийскую позицию.

В то время как пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России, позиции таких людей, как Пьер де Голль, внук Шарля, отражают растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией, — написал Барака.

В ряде европейских стран жители критикуют свои руководства за продолжающуюся военную поддержку Киева вопреки внутренним финансовым проблемам.

Читатели британского издания The Daily Mail ранее раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране. Большинство британцев при этом выразили свое недовольство тем, что страна продолжит поддерживать Киев.