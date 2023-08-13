В США заявили, что Байден был в шоке от учений России и КНР в Тихом океане Полковник Макгрегор: учения России и КНР у берегов США удивили Байдена

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Корабли ВМС НОАК

Белый Дом и лично президент США Джо Байден были сильно удивлены из-за решения России и Китая провести совместные учения в акватории Тихого океана, заявил на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что страны НАТО долгие годы проводили маневры в Балтийском море, и каждое новое мероприятие проходило все ближе к границам России. Точно такая же ситуация происходила и у берегов КНР, отметил бывший советник Пентагона. Вашингтон не ожидал, что Китай и РФ решатся на аналогичные действия неподалеку от Соединенных Штатов, утверждает он.

Мысль о том, что мы когда-нибудь остановимся, абсурдна, поэтому русские и китайцы <…> начали учения в северной части Тихого океана, довольно далеко от территориальных вод США, но в том месте, где они никогда не проводили их ранее. Тот факт, что Китай и Россия могут осуществлять такие совместные операции, вызвал удивление, — сказал Макгрегор.

28 июля корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил КНР начали совместное патрулирование в Тихом океане. Это патрулирование стало для представителей двух стран уже третьим по счету за последнее время. От России в международный отряд включили большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев». Также на патрулирование в Тихий океан вышли корветы «Гремящий», «Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». Китай назначил участниками миссии эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», а также корабль снабжения «Тайху».