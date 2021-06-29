В США заверили, что не просят партнёров выбирать между ними и Китаем

Вашингтон не просит партнёров и союзников выбирать между США и Китаем. Об этом завил государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен журналистам газеты La Repubblica.

Соединённые Штаты уважают факт, что у других стран есть разветвлённые отношения с Китаем. Мы никого не просим выбирать между нами и Китаем. Но когда нам приходится иметь дело с этим государством, будь то противники, соперники или партнёры, мы гораздо более эффективны, если действуем вместе. И это нашло подтверждение на саммитах Группы семи, НАТО и США, — рассказал Блинкен, который находится с визитом в Италии.

По его словам, Китай — это более сложная страна, с которой Вашингтону приходится иметь дело.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден позволяет иностранным державам, среди которых Китай, Россия и Иран, унижать США.

В конце июня председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли высказал мнение, что китайские военные смогут начать вторжение на Тайвань к 2027 году, что спровоцирует войну с США. Политолог Кристофер Лейн считает, что военный конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен из-за конкуренции двух стран за международный престиж. Он убеждён, что оба государства находятся на пути, который приведёт их к грядущему столкновению.