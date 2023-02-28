В США засомневались в необходимости помогать Украине Замглавы Госдепа Нуланд: республиканцы и демократы засомневались в помощи Киеву

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине, передает РИА Новости. Она при этом уточнила, что американцы якобы фундаментально поддерживают помощь Киеву. По ее словам, граждане страны «не хотят стоять в стороне».

По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <...> не хотят стоять в стороне, — сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что если бы не было «подавляющего» одобрения обеих партий в конгрессе, то Украины осталась бы без поддержки США.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона» написал, что в ближайшее время общий объем военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов достигнет $50 миллиардов. При этом он подчеркнул, что оружие и боеприпасы стали поступать ВСУ еще в августе 2021 года. Таким образом, по словам Медведева, поставленная коллективным Западом цель — одолеть Россию чужими руками — оправдывает любые расходы, а на простых украинцев «плевать с высокой колокольни». По его подсчетам, всего власти США отправили на Украину не менее 40 РСЗО HIMARS с большим количеством боеприпасов к ним, восемь систем ПВО NASAMS, 76 танков M1 и T-72B, 109 БМП «Брэдли», 390 БТР M113 и «Страйкер», а также десятки тысяч ПЗРК и ПТРК.