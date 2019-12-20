https://static.news.ru/photo/359405ac-2302-11ea-b035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конгресс США повысил минимальный возраст приобретения табачных изделий с 18 до 21 года. Закон вступит в силу в сентябре 2020 года.

Данная норма уже действует в 19 американских штатах, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Техас.

Под ограничения также попали электронные сигареты, пишет Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что электронными сигаретами в США пользуются около 5 млн молодых людей, а в Нью-Йорке их употребляет каждый четвёртый школьник.

В ноябре правительство Нью-Йорка одобрило законопроект о запрете электронных сигарет и ароматизированных смесей. Мэр Нью-Йорка также выступил за запрет вейпинга. Он сообщил, что или подпишет законопроект, или создаст все условия, чтобы закон вступил в силу автоматически.

Как писал News.ru, в США от курения электронных сигарет скончались 47 человек. Случаи летальных исходов были зафиксированы в 25 штатах и округе Колумбия.