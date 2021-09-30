В США запретили продажу IQOS из-за кражи технологии нагревания табака

Комиссия по международной торговле США запретила компаниям Altria и Philipp Morris продавать свою продукцию для нагрева табака IQOS, сообщает The Wall Street Journal. Это связано с исковым заявлением главного конкурента этих компаний RJ Reynolds Tobacco, который обвинил их в краже технологии нагревания табака, созданной Reynolds American и предназначенной для Glo и вейпов Vype и Vuse.

Посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации, — отметили в Reynolds.

Необходимая административная проверка займёт два месяца, после чего будет принято соответствующее решение. Постановление вступит в силу после его согласования с президентом США Джо Байденом. Обвиняемые уже сообщили о готовности подачи апелляции, так как, по их мнению, патенты Reynolds American недействительны.

Ранее в Минздраве призвали ввести дополнительные требования к электронным сигаретам. Как заявил заместитель министра ведомства Олег Салагай, необходимо проработать вопрос регулирования состава вкусовых наполнителей, чтобы снизить привлекательность вейпов среди несовершеннолетних.