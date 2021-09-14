В США запретили душить людей без должных оснований

Министерство юстиции США запретило сотрудникам полиции проводить удушающие приёмы при задержании людей без соответствующих оснований. Об этом говорится на сайте ведомства.

Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут душить подозреваемых при задержании, только если злоумышленники представляют смертельную угрозу или серьезную опасность для здоровья полицейских или прочих граждан.

Кроме того, отныне нельзя проводить рейды без предварительного предупреждения. Теперь сотрудники правоохранительных органов должны постучаться и представиться, а затем составить ордер на обыск.

Укрепление доверия между правоохранительными органами и обществом, которому мы служим, — это одна из важнейших миссий Минюста на сегодняшний день, — говорится в заявлении.

Ранее правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, посвящённый разгону в США маршей протеста с участием активистов движения Black Lives Matter. Полиция США прибегала к неоправданному насилию при разгоне акций протеста.

Отмечается, что с 26 мая по 5 июня в США было зафиксировано шесть эпизодов применения полицией резиновых дубинок, 13 эпизодов применения оружия кинетического действия (например, резиновые пули). Но больше всего правозащитников возмутило использование для подавления мирных протестов слезоточивого газа. По их мнению, во время пандемии коронавируса применение этого средства недопустимо, поскольку повышается вероятность поражения дыхательных путей. При этом полиция применяла его более 100 раз.