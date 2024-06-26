В США заметили разворот могущественных партнеров Запада в сторону России Bloomberg: Азия отворачивается от Запада и делает шаг в сторону России и Китая

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Владимир Путин на саммите БРИКС

Страны Азии от Индии до Индонезии уменьшает свою зависимость от Вашингтона и делает разворот в сторону России и Китая, пишет обозреватель Bloomberg Каришма Васвани. По ее словам, одним из примеров служит заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС.

Хорошим примером служит решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который на прошлой неделе заявил о заинтересованности в присоединении Куала-Лумпура к БРИКС — экономическому блоку, одним из основателей которого в 2009 году стали Бразилия, Россия, Индия и Китай, а затем и Южная Африка, — говорится в материале.

Как отметила Васвани, БРИКС представляет собой альтернативу возглавляемым Западом институтам, таким как Всемирный банк и Международный валютный фонд, который ввел болезненные меры после азиатского финансового кризиса в конце 1990-х. Автор также отметила, что роль сверхдержавы в этом регионе играют уже не США, а Китай, который Запад считает своей главной угрозой.

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев ранее предположил, что Таиланд и Малайзия в случае вступления в международную организацию БРИКС станут дополнительными рынками товаров. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Малайзия является известным производителем микросхем и гаджетов. По его словам, обе страны войдут в БРИКС со своими рынками.