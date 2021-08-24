В США захотели вакцинировать эвакуированных из Афганистана

Американская администрация хочет вакцинировать от коронавируса всех эвакуированных из Афганистана, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит ТАСС.

Она пояснила, что всех приехавших проверят на коронавирусную инфекцию, а затем им будет предложено сделать прививку, если они не вакцинированы.

Их тестируют, и мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс, — отметила Псаки.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что из Афганистана было эвакуировано с начала июля 33 тысячи человек, около 28 тысяч покинули страну с 14 августа. Он добавил, что американцы вывозят из страны не только своих граждан, но и уроженцев Афганистана, а также граждан стран НАТО.

Политик не исключает, что срок эвакуации из аэропорта Хамида Карзая будет продлён после 31 августа. Это будет зависеть от того, насколько далеко американцы продвинутся в процессе вывоза людей. Вместе с тем запрещённое в России движение «Талибан» заявило, что у американцев и британцев не будет дополнительного времени после 31 августа для эвакуации людей. Это дата является красной чертой, и вооружённые силы должны будут покинуть страну. Талибы отрицательно относятся к дополнительному времени для продолжения эвакуации, они пригрозили последствиями американским и британским силам.