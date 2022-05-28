В США захотели отставки Байдена Большинство республиканцев высказались за отставку Байдена с поста президента США

Джо Байден / Фото Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грэй написал в своей статье, что республиканцы в скором времени могут объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Публицист заявил, что причинами этого решения стали ухудшающейся экономическая ситуации в США и стремительно падающие рейтинги одобрения Байдена. В материале издание сказано, что республиканцы хотят таким образом отомстить за попытку снять с поста президента Дональда Трампа.

Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы — использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить, — пояснил Грэй.

Автор статьи отмечает, что республиканцам предсказывают победу на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года. ОН при этом добавил, что 70% избирателей-республиканцев выступают за отставку Байдена.

В США уровень одобрения американцами работы Джо Байдена на посту президента США опустился на этой неделе до рекордных 36%. Согласно данным социологической службы Ipsos, одной из основных причин такого падения являются действия американского руководства по борьбе с ростом инфляции в стране. Главу Белого дома неоднократно критиковали за попытку переложить вину за высокие цены на топливо на российское руководство.