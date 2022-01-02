В США заговорили о «миграции» в РФ вслед за белыми медведями

Пользователи социальной сети Twitter с юмором отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. В публикации отмечается, что из-за изменения климата животные были вынуждены перебраться из США на территорию России.

В комментариях пользователи обосновали действия медведей, в шутку поддержав их выбор.

Они знают что-то, чего не знаем мы, — заявил один из читателей.

Другие поддержали его шуточный настрой: «Даже белые медведи бегут в Россию», «Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», «Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», «Мне кажется, в России как раз климат не меняется».

Ранее стало известно, что существует высокая вероятность полного вымирания всех колоний пингвинов в Антарктиде к 2100 году. Об этом сообщает журнал Global Change Biology. Изменение климата поставило под угрозу исчезновения все колонии императорских пингвинов. По предварительным оценкам экспертов издания, к 2050 году 2/3 колоний пингвинов вымрут.