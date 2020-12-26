Причастного к стрельбе в Рокфорде человека задержали

https://static.news.ru/photo/42f7bb5c-4882-11eb-8799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стрельбу, в результате которой погибли три человека в Рокфорде, открыл военнослужащий США Дюк Уэбб. Ему предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что стрельба была открыта в помещении, где находится бар. Убиты были трое пожилых мужчин. Ранения получили 14-летний подросток, 16-летняя девушка и 62-летний мужчина. Шеф полиции города Дэниел О'Ши на пресс-конференции рассказал о личности убийцы.

Подозреваемый был задержан, — цитирует его ТАСС.

О'Ши подчеркнул, что преступником оказался военнослужащий. При этом Уэбб, вероятнее всего, не планировал заранее открыть стрельбу. Более того, он, предположительно, не был лично знаком с людьми, находившимися в помещении. О мотивах убийства информации пока нет.

Это не первый случай в этом году стрельбы в заведении общепита в Иллинойсе. В августе в городе Чикаго в результате стрельбы погиб один человек. Ещё пять человек были ранены. По данным местного телеканала WGN9, инцидент произошёл в блинной Lumes Pancake House. Пожарные сообщили, что неизвестный выстрелил в людей, сидевших с едой под уличным навесом, писал NEWS.ru.