В США заблокировали заявление G7 с осуждением выборов президента России La Reppublica: Блинкен заблокировал заявление G7 по выборам президента России

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заблокировал заявление «Большой семерки» (G7), осудившей результаты прошедших выборов президента России, сообщает итальянская газета La Reppublica. По ее информации, в Госдепе назвали неуместными формулировки, содержащиеся в документе.

Государственный департамент Энтони Блинкена заблокировал текст, на который итальянское правительство и сам советник Белого дома Джек Салливан дали положительное заключение, — говорится в публикации.

Газета предположила, что причиной такого решения Блинкена могли стать его разногласия с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Кроме того, Госдеп опасается возможного вмешательства России в предстоящие выборы президента в США.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал «обидевшимся» лидерам стран Европы записаться в приемную к президенту России Владимиру Путину и поздравить его с победой на выборах. Он подчеркнул, что это нужно сделать как можно скорее, поскольку «их потом не только Гаага ждет, но и многое другое».

До этого МИД Молдавии объявил, что вышлет из республики сотрудника российского посольства в связи с проведением выборов президента России в Приднестровье. Кроме того, там выразили протесту послу РФ Олегу Васнецову.