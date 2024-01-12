В США забили тревогу из-за роста заболеваемости раком среди детей WSJ: в США и других странах дети и молодежь стали чаще заболевать раком

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Рак все чаще выявляют у молодежи и детей как в США, так и в других странах, выяснили американские врачи. Точные причины такой тенденции пока не установлены, однако всплеск онкологических заболеваний у людей до 50 лет зафиксирован в Северной Америке, Западной Европе и Австралии, пишет The Wall Street Journal.

Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали, — приводит издание слова доктора Андреа Черчеки.

Специалист вместе с тем перечислила, что риск заболеть раком усиливается, если вести малоподвижный образ жизни. Кроме того, на здоровье негативно влияет потребление многократно переработанных продуктов, появление новых токсинов, микропластик и ожирение.

В России наиболее частыми онкологическими заболеваниями являются рак молочной и предстательной желез, а также толстой и прямой кишки, рассказал ранее онколог Даниил Строяковский. Он добавил, что антилидером также является рак легких.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в свою очередь обратил внимание на связь между гастритом и раком желудка. По его словам, оба недуга объединяет бактерия хеликобактер. Люди часто путают гастрит с другим нарушением здоровья, считает врач. Гастрит — это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. При этом живот при гастрите не болит. Болезненные ощущения чаще всего возникают при диспепсии, то есть нарушении работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом.