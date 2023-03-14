В США забили тревогу из-за решения Зеленского по Артемовску Bild: в США обеспокоены решением Зеленского удерживать Артемовск вопреки советам военных

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американское руководство обеспокоено тем, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Артемовска, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на осведомленный источник в правительстве Германии. По словам собеседника издания, украинская армия планирует долго удерживать Бахмут, несмотря на то, что город не играет стратегической роли в военном конфликте и украинская сторона несет большие потери в боях за эту территорию.

США обеспокоены тем, что украинская армия слишком долго будет удерживать Артемовск, хотя город не играет стратегической роли в ходе войны. Оборона Артемовска дорого обходится Украине. Украинские солдаты каждый день гибнут, защищая районы города от многочисленных атак российских войск, — сказано в публикации.

По информации Bild, киевское руководство продолжит оборонять Артемовск до тех пор, пока в страну не начнут поступать западная техника и боеприпасы.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому может грозить физическая расправа в случае окружения группировки ВСУ в Артемовске. Он добавил, что ситуация для украинских военнослужащих в городе является критической. По словам Соскина, если они попадут в котел, то командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского «поднимут на вилы». Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за задержки поставок западной техники, а также из-за действий ВС РФ, которые «сжимают кольцо вокруг города».