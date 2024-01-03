В США забеспокоились из-за возможного ответа России на конфискацию активов Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия может дать ответ на конфискацию активов Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиции БРИКС только усилятся вследствие конфискации на Западе российских активов, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он высказал мнение, что активы США и Европы в России окажутся под угрозой.

Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране, — подчеркнул он.

Джонсон заявил, что конфискация активов России негативно скажется на показателе доверия к доллару как к резервной валюте. Экс-разведчик отметил, что на Западе рассматривают соответствующий вопрос именно в тот момент, когда РФ стала председателем БРИКС. По его словам, организация может выстроить собственный альтернативный финансовый порядок.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что использование замороженных активов России для помощи Украине может вызвать катаклизм в современной экономической системе. Он подчеркнул, что это «разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, и станет первым шагом к дедолларизации».

При этом в Кремле отметили, что конфискация российских активов повлечет за собой серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто примет такое решение. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва проработает ответ, однако меры вряд ли будут зеркальными.