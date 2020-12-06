В США выявили причину «акустической атаки» против дипломатов на Кубе

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Направленное радиочастотное воздействие является самой правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей. Речь идёт о событиях 2016 года на Кубе и 2017 года в Китае.

Работники дипмиссий тогда жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление, головокружение, проблемы со слухом и зрением. Такой вывод содержится в отчёте Национальной академии наук, инженерии и медицины США.

Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия, но также из-за сильной боли и слабости, возникших у некоторых из пострадавших, — говорится в документе.

Проводивший расследование комитет считает другими вероятными причинами инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники канадского посольства, якобы подвергшиеся на Кубе в 2017 году акустическим атакам, на самом деле могли пострадать от частого применения средств фумигации во избежание распространения вируса Зика. Сотрудники канадского Университета Далхаузи исследовали результаты воздействия, оказанного на мозг пострадавших, и пришли к выводу, что утверждение о звуковом характере поражения не может быть столь однозначным.