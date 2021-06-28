В США выявили новый способ заражения людей коронавирусом

Учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность заражать человека по-новому. Об этом сообщает Phys.org.

Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает так: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в неё. Теперь учёные обнаружили , что после мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2, а это говорит о его способности находить новые пути заражения организма.

Последний опыт учёных показал, что раковые клетки лёгких человека, у которых отсутствует ACE2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).

Это был невероятный сюрприз для нас, — указал один из участников исследования.

Такую способность коронавируса учёные назвали «пугающей». Однако уточнили, что ещё неизвестно, сможет ли коронавирус так мутировать в реальных условиях, а не в лаборатории.

Ранее стало известно, что человеку следует серьёзно опасаться вируса Нипах, так как он повреждает мозг и вызывает энцефалит. Чаще всего заражение происходит от взаимодействия с фруктами, на которые попали выделения летучих мышей разных видов и домашних животных. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил микробиолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.