https://static.news.ru/photo/bdae5418-d84a-11e9-bd03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Gerhard/Global Look Press

В Соединённых Штатах вывесили более сотни американских флагов с 51 звездой (вместо положенных 50) в поддержку населения столичного округа Колумбия.

Округ Колумбия (в него входит столица США Вашингтон) не имеет в Конгрессе полноценного представительства. Он представлен только в Палате представителей делегатом, который имеет право голосовать по процедурным вопросам и в комитетах. Однако округ не имеет права голосовать в палате полного состава.

Законопроект будет обсуждаться в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США в четверг, 19 сентября.

Как ранее писал News.ru, лидер Северной Кореи предложил американскому президенту Дональду Трампу провести встречу в столице КНДР.