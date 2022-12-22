В США высоко оценили полководческий талант Суровикина The New York Times: Суровикин способен проводить сложные военные операции

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Сергей Суровикин

Командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин способен проводить сложные военные операции, пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. По их данным, в последние недели Москва нанесла более интенсивные авиаудары по оборонительным линиям, что привело к увеличению потерь среди бойцов ВСУ.

Он [Кремль] поставил во главе войны одного генерала Сергея Суровикина, который, по словам американских официальных лиц, более эффективно проводит сложные военные операции. В последние недели украинские военные чиновники заявили, что Москва нанесла более интенсивные авиаудары по оборонительным линиям армии, что привело к увеличению потерь среди украинцев, — говорится в публикации.

Также по мнению американских официальных лиц, к весне позиции России на линиях обороны могут только укрепиться после частичной мобилизации 300 тыс. резервистов, если на них не скажется зима.

Кроме того, источники газеты отметили, что Суровикин использует стратегию, в которой упор делается на стратегическую оборону. По их мнению, до сих пор ему удавалось улучшать оборону и дисциплинировать российские войска, дислоцированные на юге и востоке Украины.

По словам старшего научного сотрудника RAND Corporation Дары Массикот, Суровикин укрепляет позиции и пытается построить сеть траншей и более разумный набор позиций и контрольно-пропускных пунктов.

Ранее The Telegraph писала, что Суровикин дисциплинировал и стабилизировал российскую армию после своего прихода к командованию. Автор материала отдельно отметил организаторские способности и жесткость генерала российской армии.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее сообщил, что российские войска усилили давление на вооруженные силы Украины по всей линии фронта. По его словам, Киев вынужден обороняться. Он добавил, что украинским военным на фронте сейчас «не очень весело». Он указал на то, что солдаты ВСУ прекратили все наступательные действия, так как вынуждены обороняться.