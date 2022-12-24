В США высмеяли внешний вид Зеленского в Белом доме Американскую журналистку Оуэнс рассмешил внешний вид Зеленского в Белом доме

Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс раскритиковала внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, который надел на встречу в президентом Байденом спортивный костюм цвета хаки. Он добавила, что не могла перестать смеяться при виде украинского лидера. По ее словам, выглядело так, будто «перед глазами постоянно маячит пропаганда».

Не могу перестать смеяться над стилем одежды Зеленского, будто он только что вылез из окопа, такая постоянно маячащая перед глазами пропаганда, — написала Оуэнс на своей странице в Twitter.

Журналистка отметила, что Зеленский всем видом показывает, что у него нет времени надевать костюмы, так как он занят «геройскими делами». Она напомнила, что все это происходит на деньги американских налогоплательщиков.

О том, что украинский президент Владимир Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме», ранее заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу. Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.