В США высмеяли чиновников на Украине после решения Маска отключить Starlink

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Пользователи американского сегмента Twitter высмеяли бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, а также других киевских чиновников, которые нагрубили основателю компании SpaceX Илону Маску. Миллиардер ранее принял решение прекратить финансирование бесплатного интернета Starlink на Украине. На такой шаг Маск пошел из-за критики со стороны украинских политиков из-за предложения мирного урегулирования конфликта в стране.

Украинские политики хотят все получать бесплатно, включая помощь и оружие. Но американским налогоплательщикам все это не обходится бесплатно, — написал один из пользователей.

Американцы посоветовали украинцам «не кусать кормящую руку».

Как говорится, будь осторожен со своими желаниями, — написал другой пользователь.

Некоторые посоветовали Мельнику извиниться перед Маском.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что украинские власти придумают, как обеспечить работу в стране компании Starlink, принадлежащей владельцу SpaceX Илону Маску. По его словам, в Киеве надеются на то, что Starlink обеспечит стабильное соединение до конца переговоров.