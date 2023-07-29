В США высказались о выборе из двух «ядов» для Зеленского Риттер: провалы ВСУ вынудят Зеленского выбрать «яд» в виде мира или потери территорий

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит выбрать один из двух «ядов» из-за провалов в контрнаступлении ВСУ, такое мнение в статье для Consortium News выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, украинский лидер должен либо согласиться на мир, отказываясь от членства страны в НАТО, либо продолжить борьбу, в которой ожидаются дополнительные потери территорий.

Украине теперь остается выбирать яд по своему выбору — согласиться на мир, который предъявляет постоянные территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была; либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации и народа, — написал Риттер.

По мнению военэкспертна, трагедия украинского конфликта — это цена вступления в «западный клуб», которую президент Украины заплатил жизнями соотечественников. По мнению Риттера, Зеленский предстает трагической фигурой, принявшей условия сделки, однако не достигнувшей цели Запада по стратегическому поражению РФ, из-за чего «дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась».

После завершения украинского конфликта, как считает Риттер, в НАТО наступит кризис, и Блок будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке.

Ранее американское издание The Hill указало на то, что сценарий заморозки украинского конфликта становится все более вероятным на фоне неудач ВСУ в ходе контрнаступления. По мнению обозревателей газеты, боестолкновение на Украине близко к кульминации.