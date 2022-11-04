В США выразили надежду на то, что Россия и Китай повлияют на КНДР Reuters: США надеются на влияние России и Китая на КНДР по вопросу ядерных испытаний

Фото: Joyce N. Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США надеются, что Россия и Китай смогут использовать свое влияние, чтобы убедить КНДР не проводить ядерные испытания. И хотя сроки испытаний неизвестны, американская сторона обладает высокой степенью уверенности, что Пхеньян уже провел для этого подготовительную работу, пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации.

Китай и Россия уже давно выступают против ядерной программы КНДР. Поэтому <...> мы считаем и, конечно, ожидаем, что они будут использовать свое влияние, чтобы заставить КНДР не проводить ядерные испытания, — сказал собеседник агентства.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2006 году. Страна в 2006, 2009 и 2012 годах провела подземные ядерные испытания, что вызвало протесты со стороны международного сообщества. С 2017 года Северная Корея придерживается добровольного запрета на ядерные испытания. Однако западные СМИ уверяют, что страна поддерживает в рабочем состоянии ядерные полигоны.

Накануне КНДР запустила три баллистические ракеты за час в сторону Японского моря. Одна из них — большой дальности, две — малой. Изначально с западной части КНДР была выпущена одна ракета, из-за которой в Японии сработала экстренная система оповещения. Затем последовал запуск еще двух ракет с востока Северной Кореи.