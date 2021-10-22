В США ввезли десятки миллионов пар использованных медицинских перчаток

В США из Таиланда ввезли десятки миллионов пар использованных медицинских перчаток. Как выявило расследование телеканала CNN, это происходит на фоне резкого спроса на продукцию из-за пандемии.

Мошенники научились обрабатывать использованные и выброшенные перчатки, чтобы придать им товарный вид. Один из используемых ими способов — вымыть перчатки вручную, покрасить с помощью пищевых красителей и высушить в сушильной машине для одежды.

Власти США и Таиланда начали расследование на основании полученных жалоб, первые из которых стали поступать ещё в начале года.

Американские чиновники только сейчас по-настоящему осознали масштаб проблемы, — считает эксперт Дуглас Стейн.

По данным CNN, тайский регулятор по санитарным вопросам провёл не менее 10 рейдов против торговцев использованными перчатками. На данный момент неизвестно, сколько грузов с подобной продукцией находится в США и пострадал ли кто-нибудь от её использования.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что за время пандемии от коронавируса в США скончались 700 тысяч человек. Однако она похвалила нынешнюю администрацию за то, что та добилась вакцинации почти 78% населения страны.

По словам Псаки, высокий уровень вакцинации американцев помог спасти сотни тысяч жизней. Пресс-секретарь отметила, что американский президент Джо Байден ощущает невероятную ответственность за всё, что происходит в США, в том числе за гибель людей от коронавируса. Американский президент сосредоточен на борьбе с пандемией с самого первого дня на посту, заверила она.