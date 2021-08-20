В США ввели санкции против «причастных» к инциденту с Навальным россиян

Власти США заявили о вводе санкций против девяти физических лиц и двух организаций из России, которые будто бы причастны к инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным.

Утверждается, что санкции коснуться в том числе сотрудников ФСБ, а также организаций, которые «развивали потенциал России в сфере химического оружия». В чёрном списке оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, его заместитель Станислав Макшаков, сотрудники учреждения Алексей Александров и Иван Осипов, а также глава специального технологического центра ФСБ генерал-майор Владимир Богданов и сотрудник ФСБ Владимир Паняев.

Под ограничительные меры также попали генерал-полковник, начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, а также сотрудник Инстиутта криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев. По мнению, американских властей, последний принадлежал непосредственно к группе лиц, которые были вовлечены в отравление Алексея Навального.

В санкционном списке также оказались 27-й и 33-й Центральные научно-исследовательские институты Минобороны России, поскольку вели «работу в оборонном и военном секторе Российской Федерации», а также бывший директор 27-го института Артура Жиров.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным заявила, что российские власти должны освободить оппозиционера Алексея Навального. Она охарактеризовала ситуацию вокруг него как очень угнетающую. Меркель добавила, что приговор политику вынесли на основании решения суда, которое Европейский суд считает непроизвольным и несоразмерным.

Путин на пресс-конференции сказал немецкому журналисту, что Навальный осуждён не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнёров.