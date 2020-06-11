В США впервые провели трансплантацию лёгких переболевшей COVID-19 пациентке

https://static.news.ru/photo/c492f75a-abff-11ea-92cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: yasin/dpa/Global Look Press

Первая операция по трансплантации лёгких переболевшей коронавирусом пациентке проведена в США. Пересадка пондобилась молодой американке, без неё она бы не выжила.

Пациентка проходила лечение иммунодепрессантами, когда заразилась коронавирусом, что вероятно привело к тяжелому течению болезни. У неё развилась вторичная бактериальная инфекция, которую нельзя было контролировать антибиотиками из-за сильного повреждения лёгких. У женщины начали отказывать другие органы, её подключили к аппрату, который берёт на себя работу сердца по перекачиванию крови и насыщает её кислородом.



Сейчас она дышит через трубку в трахее, находится в сознании, питается и общается с семьей по телефону. Другие её органы восстанавливаются, долгосрочный прогноз врачей хороший, сообщает газета Washington Post со ссылкой на медиков.

В Европе первым пациентом, которому после COVID-19 понадобилась пересадка лёгких, стал 18-летний итальянец. Операцию провели 18 мая. Оня длилась 10 часов, её проводили две команды хирургов, рядом дежурила третья бригада. Несколькими днями позже трансплантацию лёгких перенесла 45-летняя жительница Австрии, писал NEWS.ru.