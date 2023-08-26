В США впервые казнят азотом: как это происходит, что сделал преступник

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Власти Алабамы хотят впервые в истории США казнить заключенного с помощью чистого азота. Что об этом известно и какое преступление совершил мужчина?

В Алабаме новый метод разрешили еще в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций, но до сих пор он еще не использовался. Азотная гипоксия также допускается в виде высшей меры наказания в двух других штатах — Оклахоме и Миссисипи.

Азот составляет 78% воздуха и при вдыхании вместе с кислородом безвреден для человека. Но при вдыхании чистого азота возникает гипоксия, что приводит к смерти.

Почему не получилось казнить Смита в 2022 году

Власти штата хотели казнить 58-летнего Кеннета Юджина Смита за заказное убийство жены проповедника в 1988 году, но процесс приостановили из-за проблем с введением капельницы в его вену.

Комиссар Департамента исправительных учреждений штата Алабама Джон Хэмм рассказал, что персонал тюрьмы около часа пытался подключить две необходимые внутривенные капельницы, но сделать это не получилось.

«У нас не было времени завершить это, поэтому мы отменили казнь», — отметил Хэмм.

Губернатор Алабамы Кей Айви заявил в 2022 году, что Кеннет Юджин Смит «предпочел $1000 в обмен на жизнь Элизабет Дорлин Сеннетт и он виновен, вне всякого сомнения».

«Около трех десятилетий назад семье Элизабет было обещано, что справедливость восторжествует посредством законно вынесенного смертного приговора», — пояснил он.

Где впервые разрешили использовать азот для казни

19 марта 2018 года генпрокурор штата Оклахома Майкл Хантер выступил с заявлением, в котором сообщил, что применение азота в качестве средства умерщвления утверждено властями. В 2015 году там временно прекратили приводить в исполнение смертные приговоры, которые осуществлялись путем применения внутривенной инъекции. Это было связано с несколькими случаями, когда приговоренные к высшей мере наказания испытывали невыносимые боли.

Также в Оклахоме тогда столкнулись с дефицитом отравляющих препаратов. В итоге законодатели разрешили в случае невозможности применения смертельных инъекций использовать при казнях газообразный азот.

Что известно о смертной казни при помощи чистого азота

Помощник директора Центра по защите прав человека Алекс Фридман заявлял, что США — первая страна в мире, которая решила использовать газообразный азот в качестве орудия смертной казни.

«Проблема заключается в том, что ни один способ убийства людей нельзя назвать гуманным. Убийство людей по определению негуманно. Когда нам рассказывают о новом „безболезненном“ методе смертной казни с применением газообразного азота, мы слышим те же самые доводы, что и при введении в практику смертельных инъекций. Предполагалось, что они тоже будут безболезненны. Однако „послужной список“ этих инъекций ужасен», — заявил он в интервью RT еще в 2015 году.

Он пояснил, что ряд компаний, производивших составляющие для смертельных инъекций в Соединенных Штатах, отказываются их изготавливать. Таким образом, запас этих препаратов уменьшается, а политики в свою очередь ищут новые способы умерщвления осуждённых на смертную казнь.

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