По США возят трофейный российский Т-90 «Военкоры русской весны»: пользователь Reddit опубликовал фото захваченного на Украине российского Т-90А

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90А

В Сети появились фотографии российского танка Т-90А. Снимки боевой машины опубликовал пользователь Reddit под ником Mutantlight.

Автор фотографий пояснил, что заметил танк на стоянке для грузовиков в штате Луизиана на юго-востоке страны. На снимках машина запечатлена на транспортировочном прицепе.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Т-90А 27-й отдельной мотострелковой бригады был захвачен 25 сентября 2022 года в Кирилловке Харьковской области военнослужащими 92-й бригады ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Видимо, американские хозяева Украины забрали его для изучения или для каких-то выставочных мероприятий, — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» активно используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику. Чаще всего это танки и БМП, рассказал боец подразделения, которое выполняет задачи под Артемовском.

По его словам, у ЧВК «Вагнер» достаточно много трофейного вооружения и бронетехники. Если считать только в бронегруппе бойца, то речь идет о семи восстановленных единицах.