В США восхитились возможностями ракеты «Кинжал» Defense: российские «Кинжалы» меняют ситуацию на поле боя в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможности российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» меняют ситуацию на поле боя в зоне спецоперации на Украине, считает YouTube-канал Defense TV. Украинские военные не могут определить место запуска этого оружия, говорится в видео.

Даже воздух начинает дрожать, когда «Кинжал» разгоняется до скорости в десять махов, — восхитились авторы публикации.

Удары ВС РФ по военным объектам Киева, нанесенные с применением «Кинжалов», доказывают, что подобного оружия мир еще не видел, подчеркнул Youtube-канал. Вооружением оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К, говорится в видео.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские солдаты нанесли массированный удар высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу Украины. По данным ведомства, атака производилась с помощью гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» и беспилотников.

В начале января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» информировал, что по Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». Как уточнили авторы публикации, очевидцы заметили в небе девять самолетов МиГ-31. В частности, загорелись складское помещение, супермаркет, оказался поврежден объект социальной инфраструктуры.