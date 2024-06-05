В США восхитились российским «чудо-оружием» Forbes: ВСУ нечего противопоставить российским авиабомбам КАБ-500 и КАБ-1000

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

КАБ 500

Вооруженным силам Украины нечего противопоставить российским корректируемым авиационным бомбам (КАБ) массой 500 и 1000 килограммов, и они рассчитывают на поставки западных аналогов, пишет Forbes. Издание называет эти снаряды «чудо-оружием», которое истребители ВС РФ запускают вне зоны досягаемости украинских сил ПВО.

Отмечается, что это подтолкнуло Киев налаживать поставки планирующих бомб из США, а также переоборудовать для этих целей десятки истребителей Су-27 и МиГ-29. При этом аналитики подчеркивают, что некоторые истребители на вооружении ВСУ уже способны нести такие снаряды.

Журналист Дэвид Акс усомнился, что Украине удастся получать нескольких сотен планирующих бомб в месяц от своих западных партнеров. Для противостояния с российской армией Киеву понадобится в десять раз больше таких снарядов, считает он.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что российские корректируемые авиационные бомбы наносят серьезный урон украинским военным. По его словам, ВС РФ применяют свыше 3 тысяч КАБов в месяц. Минобороны России эту информацию не комментировало. Он отметил, что у ВСУ нет такого количества ПВО, чтобы противостоять российским ударам.