В США восхитились атомной дипломатией России 19FortyFive: РФ обладает дипломатическим козырем против НАТО из-за своего ядерного оружия

Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Российское ядерное оружие является «неоспоримым козырем» в руках Москвы, который заставляет НАТО осторожно подходить к перспективе прямого столкновения с РФ, пишет американское издание 19FortyFive. Автор статьи отмечает, что Россия обладает большим дипломатическим преимуществом при решении геополитических вопросов. В материале также сообщается, что западные санкции не сильно повлияли на военный потенциал страны.

Ядерное оружие гарантировало, что НАТО останется в стороне, — сказано в публикации.

По мнению американских журналистов, Россия должна полностью перестроить свою экономику, чтобы сохранить свою позицию на мировой арене, а также экономический рост. Одним из факторов успеха, является развитие высоких технологий.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что Россия не намеревается превращать украинский конфликт в войну с Альянсом. Он добавил, что у Москвы для этого нет «нет возможности». Он добавил, что такой конфликт был бы «нелогичным и бессмысленным». Он указал на то, что у Москвы и руководства Альянса отсутствует связь по военной линии, но она, по его словам, сохраняется с другими странами НАТО, например, с США.