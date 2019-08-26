https://static.news.ru/photo/433577ac-c81e-11e9-86ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ed Mahoney/Kickstarter

В июне 2011 года Министерство обороны Ирака заявило, что служившие в стране военные США получат специальные медали в знак признания их заслуг. Спустя восемь лет служившие в Ираке американцы так и не получили обещанные знаки отличия.

Американский военный Эдвард Махоуни, служивший в Эль-Фаллудже, решил исправить ситуацию и объявил сбор средств на создание наград для тех, кто должен был их получить, пишет Task and Purpose . Он разместил историю на краудфандинговой платформе.

К настоящему моменту военному удалось собрать более $7800 из необходимых $62 тысяч, на которые можно будет отчеканить около 2500 медалей.

Сам Махоуни отмечает, что, даже если медаль не будет признана военным ведомством Ирака, по крайней мере её получат те американцы, которым она была обещана. По его словам, пока что единственным обладателем награды стал бывший вице-президент США Джо Байден, получивший её 1 декабря 2011 года.

Ранее News.ru сообщал о том, что участвовавший в антитеррористической операции в Ираке и Сирии военнослужащий США погиб в Кувейте.