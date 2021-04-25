В США вновь обвинили хакеров из РФ во взломе правительственных сетей

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Россия причастна к взлому правительственных сетей. Хакеры из РФ вновь продолжают искать доступ к секретной информации Соединённых Штатов и иностранных организаций. Об этом говорится в документе Агентства по кибербезопасности США (CISA), сообщает ТАСС.

В докладе вновь сказано о «русских хакерах», которые намерены использовать «различные по сложности техники» для взлома правительственных сетей. По мнению аналитиков, «кибероперации РФ» представляют долгосрочную угрозу для США. Хакеры перешли к взлому «облачных» ресурсов и электронной почты вместо рассылки вредоносных программ.

Операции в отношении «облачных» ресурсов, вероятно, снижают риск обнаружения за счёт использования взломанных учётных записей и сбоев в системе, — утверждают американские специалисты из CISA, Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США.

Американские спецслужбы неоднократно обвиняли Россию в причастности к хакерской деятельности в киберпространстве. В последнем опубликованном докладе американской разведки указано, что Россия в ближайшее время останется ведущей угрозой в киберпространстве. Утверждается, что в Москве считают кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов».

Ранее глава британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой национальной безопасности Великобритании. Особые опасения у главы разведки вызывают угрозы в сфере кибербезопасности, а также проведение Москвой агрессивных операций в европейских странах и вмешательство в выборы «по всему миру».

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает «очередным огульным обвинением» обвинения в кибератаках, которые выдвинули в Вашингтоне в адрес Москвы. Он подчеркнул, что власть не имеет никакого отношения к этим диверсиям.