В США включили иранские компании в черный список за «помощь России»

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Американское Министерство торговли включило в черный список семь иранских компаний. Вашингтон обвиняет их «в содействии Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу». Соответствующее уведомление уже поступило в электронную базу Федерального реестра — сборника официальных документов правительства США, передает ТАСС.

Эти организации действовали против интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, содействуя Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу, — говорится в документе.

В перечень включили ряд предприятий авиационной промышленности. Кроме того, в него вошли организации ВВС, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Попадание в черный список означает, что в отношении этих компаний будут введены меры экспортного контроля.

Ранее стало известно, что власти Ирана могут пересмотреть свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на объекты в Исфахане. Об этом писали журналисты со ссылкой на неназванного иранского чиновника. Отмечается, что заявления представителя украинского руководства можно рассматривать как угрозу национальной безопасности Ирана.

Он добавил, что Киев до сих пор не привел доказательства своих заявлений относительно поставок вооружений Москве.