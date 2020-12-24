В США в прогноз погоды включили осадки из игуан

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Осадки в виде игуан ожидаются во Флориде. Об этом сообщили в Национальной метеорологической службе Майами.

Такое явление происходит вследствие похолодания. По ночам игуаны забираются на деревья, чтобы отдохнуть. Однако при температуре в 4,5 градуса по Цельсию (40 градусов по Фаренгейту) они цепенеют и могут падать с деревьев на землю, сообщает портал WKBN.

Для рептилий в этом нет ничего необычного, и при потеплении они вновь «оживают». Однако при этом могут быть агрессивными и кусаться.

Во Флориде игуаны стали большой проблемой. Более того, в ведомстве заявили, что будут поощрять такое истребление. Дело в том, что эти ящерицы наносят урон городским растениям. Игуан привлекают деревья с листвой или цветами, большинство фруктов и практически любые овощи.

При этом они роют норы, разрушая тротуары, фундаменты, дамбы и берега каналов. А вдобавок ко всему оставляют помёт на доках, пришвартованных лодках, на верандах и бассейнах. Наконец, игуаны поедают древесных улиток, часть которых отнесена к редким видам, а ещё угрожают истребить ряд редких растений и бабочек. Теперь они ещё и будут осыпаться с деревьев.

Как писал NEWS.ru, в прошлом году жителям американского штата Флорида официально разрешили убивать игуан. Для этого не потребуется получать специальное разрешение, сообщили в Комиссии по охране рыб и диких животных. Более того, в ведомстве заявили, что будут поощрять такое истребление.