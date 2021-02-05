В США в детском питании нашли токсичные металлы

https://static.news.ru/photo/c6662fa2-67c0-11eb-8868-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В американских популярных марках детского питания обнаружили высокие уровни присутствия тяжёлых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть. Об этом сообщили в подкомитете по экономической и потребительской политике палаты представителей США.

Год назад в ведомство начали поступать сообщения о том, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эксперты подкомитета изучили внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition.

В ходе исследования было обнаружено, что детское питание действительно содержит опасные уровни токсичных веществ. Более того, по мнению экспертов, производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям без какой-либо предупреждающей маркировки.

Производители сознательно продают испорченное детское питание ничего не подозревающим родителям, несмотря на результаты внутренних испытаний компании, показывающие высокий уровень токсичного тяжёлого металла и без каких-либо предупреждающих надписей, — говорится в сообщении подкомитета.

Ситуация может привести к тому, что власти США будут добиваться пересмотра производственной политики компаний. Соответствующие стандарты могут быть приняты на государственном уровне.

Как писал NEWS.ru, внедрённая в Москве система контроля безопасности и качества пищевого сырья, поступающего в детские организации, позволяет ежедневно мониторить весь объём продукции и оперативно выявлять и устранять фальсификат. Некачественные партии товара не допускаются в столичные школы и детсады и заменяются на успешно прошедшие проверку.

В частности, в 2019 году, благодаря налаженной системе контроля качества пищевой продукции, предназначенной для столовых школ и детсадов Москвы, удалось предотвратить поставку около 3,5 тонны фальсифицированного сырья.