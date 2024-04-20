В США ужаснулись из-за нового российского оружия NI: российский бомбардировщик Ту-160М2 превосходит аналоги из США

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Российский бомбардировщик Ту-160М2 превосходит аналоги из США, поэтому он вызывает серьезные опасения на Западе, пишет The National Interest. Отмечается, что новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты, включая Х-102 с ядерной боеголовкой.

Журналисты считают, что США придется полностью обновить свои ВВС, чтобы противостоять российским бомбардировщикам, но в ближайшее время этого не будет. Если Россия произведет достаточное количество Ту-160М2, то получит ключевое преимущество перед западными конкурентами, сказано в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские разработчики сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160М фактически создали новую машину, аналогов этому аппарату в мире нет. Он добавил, что армейская авиация выполняет сегодня очень серьезные и нужные задачи на поле боя и заслуживает самой высокой оценки и уважения.

Путин также рассказал о своих впечатлениях от первого полета на Ту-160М, который он осуществил в конце февраля в Казани. Он продлился полчаса. Глава государства пояснил, что полет на бомбардировщике был незапланированным, от этого его отговаривал министр обороны Сергей Шойгу, который подчеркивал, что ракетоносец еще не приняли на вооружение.