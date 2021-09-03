В США испугались связей эвакуированных афганцев с террористами

Власти США опасаются, что около сотни эвакуированных афганцев могут оказаться террористами. Пока речь идёт примерно о сотне человек, передаёт телекомпания NBC со ссылкой на информированные источники.

После захвата движением «Талибан» (организация запрещена на территории России) Афганистана многие афганцы, испугавшись расправы, устремились в аэропорт Кабула. Некоторым удалось покинуть страну и прибыть в те государства, которые согласились принять их как беженцев. Одной из таких стран стали Соединённые Штаты. Самолётами ВВС США эвакуировали порядка 30 тысяч человек. Однако высокая опасность того, что многие из спасённых могут быть законспирированными террористами, вынудила власти начать дополнительную проверку. На данный момент её проходят 10 тысяч афганцев.

По результатам проверок около сотни человек получили «метку неблагонадёжности». Они так или иначе связаны с террористами или радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Ранее сообщалось, что после ожесточённых боёв «Талибан» овладел провинцией Панджшер. Также отмечалось, что мирные переговоры между лидером повстанцев Ахмадом Шахом Мосудом и представителями талибов провалились. Боевики требовали немедленной сдачи, но Мосуд отказался идти на уступки новой власти, которая, по его словам, исповедует террор.