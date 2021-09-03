В США испугались связей эвакуированных афганцев с террористами

Власти США опасаются, что около сотни эвакуированных афганцев могут оказаться террористами. Пока речь идёт примерно о сотне человек, передаёт телекомпания NBC со ссылкой на информированные источники.
После захвата движением «Талибан» (организация запрещена на территории России) Афганистана многие афганцы, испугавшись расправы,
По результатам проверок около сотни человек получили «метку неблагонадёжности». Они так или иначе связаны с террористами или радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
16 августа боевики движения «Талибан» окончательно
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.
Ранее сообщалось, что после ожесточённых боёв «Талибан» овладел провинцией Панджшер. Также отмечалось, что мирные переговоры между лидером повстанцев Ахмадом Шахом Мосудом и представителями талибов провалились. Боевики требовали немедленной сдачи, но Мосуд отказался идти на уступки новой власти, которая, по его словам, исповедует террор.