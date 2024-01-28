«Классическая русская пьеса»: «украинская» игра Путина встревожила США Bloomberg: игра Путина с США поставила под угрозу поддержку Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

США не уверены в искренности президента России Владимира Путина по готовности к переговорам по прекращению боевых действий на Украине, сообщает Bloomberg. Кроме того, опрошенные аналитики считают, что такая игра российского лидера может посеять раскол среди союзников Киева и изолировать его руководство.

Русские хотят, чтобы мы создали идею о том, что [тайный] канал [передачи информации] существует и что все зависит от США, поэтому никто и ничто другое не играет роли. Это классическая русская пьеса, — отреагировал неназванный эксперт.

Агентство отмечает, что идея о существовании секретного обратного канала также циркулирует в европейских столицах, хотя официальные лица это отрицают. Как считает бывшая высокопоставленная чиновница Белого дома Фиона Хилл, Москве выгодно, чтобы все думали о существовании тайного канала, потому эта информация «чертовски пугает украинцев».

Ранее Bloomberg сообщало, что Москва готова начать диалог по будущему Киева, в том числе по переговорам о мерах безопасности Украины. По его данным, соответствующее предложение Россия передала США по неофициальным каналам. В публикации говорится, что российский лидер якобы «может быть готов» отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, возможно, согласиться на ее присоединение к НАТО. Агентство утверждает, что взамен этого Москва потребует от Киева окончательного признания утраченных территорий, в том числе Донбасса и Крыма.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была, есть и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва настроена продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей. Однако, подчеркнул Песков, Москва предпочла бы достичь поставленных целей дипломатическим путем.