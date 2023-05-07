В США увидели шанс для переговоров России и Украины Экс-госсекретарь США Киссинджер допустил возможность переговоров России и Украины к концу года

Фото: shutterstock.com

Подключение Китая к процессу урегулирования украинского конфликта дает надежду на возможность проведения переговоров между Россией и Украиной до конца 2023 года, заявил CBS экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Бывший чиновник также сообщил, что если бы американский лидер Джо Байден пригласил его на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву, он бы скорее согласился, но лишь в качестве советника.

Теперь, когда Китай подключился... Я думаю, к концу года мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах, — сказал Киссинджер.

В январе Киссинджер высказал мнение, что нейтральный статус Украины, предполагающий отказ от присоединения к НАТО, мог бы способствовать завершению конфликта. При этом остается вопрос, как при нейтралитете может быть гарантирована безопасность страны, отмечал экс-госсекретарь. В декабре 2022 года Киссинджер также призывал остановить боевые действий путем переговоров.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Европе и США сообщило, что ожидаемое контрнаступление ВСУ может подготовить почву для будущих переговоров между Россией и Украиной. По данным WSJ, многие официальные лица считают возможным участие Китая в процессе, что представляет собой сдвиг в мышлении Запада, как отметили журналисты.