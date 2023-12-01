В США увидели риски начала новой мировой войны Bloomberg: в мире может развернуться новая глобальная война

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Действующие конфликты на Ближнем Востоке и Украине могут быть предвестниками глобального вооруженного противостояния, считают аналитики и официальные лица, опрошенные американским агентством Bloomberg. По его данным, в настоящий момент также возрастают риски «разморозки» старых конфликтов.

Мировые войны XX века имели по крайней мере некоторую ясность в своем происхождении. Сегодня конфликты распространяются на несколько континентов, локализованные и в то же время взаимосвязанные. <...> Повышается риск того, что замороженные конфликты в мире начнут накаляться, поскольку США, Россия, Иран и арабские страны изо всех сил пытаются защитить свои интересы, отражая соперничество великих держав прошлого века, — указано в статье.

Аналитики также отметили, что текущая обстановка имеет сходства с периодом перед началом Первой мировой войны, когда союзы Германии, Великобритании, Франции и России втянули всю Европу в масштабный конфликт. При этом эксперты указали, что сейчас еще есть много разных стимулов для стран сделать шаг в сторону от «пропасти».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из искры палестино-израильского конфликта может разгореться пламя новой мировой войны. По его словам, необходимо прислушаться к главе ООН Антониу Гутерришу, предложившему искать пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.