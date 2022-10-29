В США увидели изменение риторики Запада в отношении России TAC: Запад изменил риторику в отношении РФ и послал сигналы о желании переговоров

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США и Великобритания измеили риторику в отношении России. Теперь они посылают сигналы о стремлении к переговорам. Такое мнение высказал обозреватель портала The American Conservative Тед Снайдер. Он, в частности, напомнил о письме американских конгрессменов Байдену и упомянул высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Тридцать членов палаты представителей Конгресса США от демократов направили Байдену письмо, в котором призвали его начать «инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня». <...> Несмотря на то, что Белый дом отклонил изложенные в письме требования, сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме, — отметил обозреватель.

Он также вспомнил, как министр обороны Великобритании Бен Уоллес «выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине». Снайдер в результате сделал вывод, что подобные высказывания говорят об изменении отношения Запада к переговорам с Россией. По его мнению, подобные «намеки» показывают желание построить диалог с Москвой.

Ранее порядка тридцати американских конгрессменов либеральных взглядов направили в Белый дом письмо с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что подобные переговоры не могут проводиться без участия Киева, а там к диалогу «пока не готовы».

Позже представитель демократов от штата Вашингтон Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отзывают свое письмо. Она пояснила, что письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения.