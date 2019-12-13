https://static.news.ru/photo/e3cb04ee-1dbd-11ea-b144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt Mcclain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Обвинение теперь должно быть рассмотрено на следующей неделе палатой полного состава.

Поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа стал скандал в Вашингтоне после звонка американского лидера президенту Украины Владимиру Зеленскому. Белый дом одновременно с началом слушаний опубликовал стенограмму того разговора от 21 апреля.

Как сообщал NEWS.ru ранее, сам Дональд Трамп назвал расследование по делу об импичменте аферой, так как никакого давления на Украину из-за расследования скандала с бывшим вице-президентом Джо Байденом и его сыном Хантером он не оказывал.