В США усомнились в одобрении Турцией заявки Швеции на членство в НАТО

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Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на предстоящих консультациях между Альянсом и Стокгольмом 14 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, власти Турции считают, что Швеция должна полностью реализовать новый закон о терроризме, поправки в который вступили в силу 1 июня.

По данным источника, Стокгольм надеялся на то, что поправки, предусматривающие введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, могут ускорить процесс вступления в НАТО, однако Анкара пока не готова одобрить заявку Швеции.

Ранее стало известно, что власти Швеции могут разрешить НАТО размещать войска на территории страны до официального присоединения к Альянсу.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Тогда заявку Швеции заблокировала Турция из-за того, что скандинавская страна не выдает Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что членство Швеции в Альянсе должно быть подтверждено на саммите НАТО в Вильнюсе. Эта встреча пройдет в столице Литвы 11–12 июля.