В США оценили предупреждения о намерении Путина вступить в войну с НАТО FT: в США скептически отнеслись к сообщениям о военной угрозе со стороны РФ

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин в ходе посещения АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Некоторые члены НАТО скептически относятся к предупреждениям о намерении президента России Владимира Путина атаковать члена Альянса, пишет Financial Times. Издание поговорило с высокопоставленным представителем Министерства обороны США, который выразил уверенность, что Москва не намерена вступать в войну с Блоком.

Мы считаем, что он (Путин. — NEWS.ru) серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет вступать в войну с НАТО, — сказал он.

Тем не менее большинство высокопоставленных европейских чиновников сошлись во мнении о якобы нарастающей угрозе со стороны России. Об этом высказались министр обороны Великобритании Грант Шаппс, его датский коллега Троэлс Лунд Поульсен, председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, адмирал Роб Бауэр, возглавляющий комитет НАТО, а также генерал сэр Патрик Сандерс, покидающий пост главы Генштаба Великобритании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель разрабатывает стратегию оборонной промышленности, основываясь на опыте консолидации средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин против COVID-19 и совместных закупок газа. Ожидается, что план по усилению европейского ОПК будет обнародован в этом месяце.