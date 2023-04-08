В США умер последний обвинитель Нюрнбергского процесса NBC News: последний из обвинителей Нюрнбергского процесса умер в США на 104-м году жизни

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В США в возрасте 103 лет скончался юрист Бен Ференц. Он был последним из живых обвинителей Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на сына Ференца.

Ференц оставался последним из живших обвинителей, которые участвовали в процессе, — говорится в сообщении телеканала.

Причины смерти юриста не называются.

В сообщении также говорится, что в ходе судебного процесса в Нюрнберге Ференц сумел добиться обвинительных приговоров для 22 командиров нацистских батальонов смерти.

Нюрнбергский процесс продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946-го. Он представлял собой международный трибунал, состоявший из восьми судей из четырех стран антигитлеровской коалиции и четырех главных прокуроров. Бен Ференц находился в команде обвинителей и занимался следствием.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз создает специализированный международный суд при поддержке ООН, который займется расследованием действий России на Украине. Также ЕС создаст структуру для взыскания с РФ компенсации в пользу украинского государства. Однако чтобы создать такой трибунал, руководству ЕС потребуется убедить всё международное сообщество в том, что действия РФ подпадают под определение военных преступлений. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.