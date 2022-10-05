Зеленского уличили в раскрытии ошибки Запада по отношению к России Американский аналитик Энджети: Зеленский случайно показал ошибку Запада в отношении России

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Благодаря негативной реакции президента Украины Владимира Зеленского на предложенные американским бизнесменом Илоном Маском варианты решения кризиса стала понятна главная ошибка Запада в отношении России, заявил в Twitter американский аналитик Саагар Энджети. Он назвал предложенный основателем Space X сценарий мирного урегулирования конфликта сложным дипломатическим решением, которое поможет избежать ядерной войны.

Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение, — написал он.

Ранее Маск предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». По мнению бизнесмена, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский создал в Twitter опрос на тему «Какой Илон Маск тебе нравится больше — который поддерживает Украину или Россию?». 80% пользователей проголосовали за первый вариант, в связи с чем Маску пришлось оправдаться. Предприниматель уточнил, что по-прежнему поддерживает государство и его жителей, однако эскалация конфликта может нанести еще больший урон стране и миру.