В США указали на возможных организаторов убийства Татарского Политолог Беннетт: убийство Татарского могли организовать Украина, США, Британия и Израиль

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Американский политолог Скотт Беннетт рассказал «Известиям», что Владлен Татарский мог быть убит украинскими радикалами при поддержке Запада. Он предположил, что взрыв в Санкт-Петербурге мог быть осуществлен с использованием иностранных технологий, например, с помощью британских и американских спутников. По его словам, организаторы таким образом надеются спровоцировать Россию на ответные действия.

Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад», — сказал Беннетт.

Он отметил, что Запад ведет против Россию психологическую войну.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента. Сам Татарский скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Санкт-Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по городу и области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.