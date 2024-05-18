В США указали на важную деталь наступления ВС России на Харьков WSJ: прорыв армии РФ является лишь началом масштабного наступления

Фото: МО РФ

Успешное продвижение ВС России под Харьковом может предварять крупное российское наступление, пишет The Wall Street Journal. Все происходящее сейчас на Харьковском направлении можно считать только «прелюдией», отмечает издание.

Прорыв российской армии через северную границу Украины может быть прелюдией к более масштабному наступлению, — говорится в материале.

В статье отмечается, что настоящей целью ВС России может быть распыление сил противника, испытывающего нехватку в живой силе и технике.

Ранее Зеленский высказался о продвижении российских войск в Харьковской области. По мнению украинского лидера, это лишь «первый шаг» в новом наступлении ВС РФ. Президент признал, что Киев нуждается в системах ПВО и испытывает нехватку военнослужащих. При этом он полагает, что новое российское наступление может состоять из «нескольких волн».

До этого Зеленский отмечал, что Россия получила «самое большое преимущество» в конфликте благодаря ограничениям Запада на применение поставленного им оружия для Украины. Глава государства отметил, что в нынешних условиях ВСУ не могут обеспечить паритет в воздухе.